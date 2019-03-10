Elektrikli Bisikletiyle Yol Kenarında Bekleyen Otomobile Çarptı
35 dakika önce
Manisa'da elektrikli bisiklet sürücüsü, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı.
Manisa
'da elektrikli bisiklet sürücüsü, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanırken, elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı.
Kaza, Manisa'nın Yunusemre
ilçesi Mimar Sinan
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir
istikametine gidiş yolunda saat 12.00 sıralarında 22 yaşındaki Halil F. A., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken aynı istikamette emniyet şeridinde bekleyen Hakan Ö. (41) idaresindeki 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü Halil F. A. yaralandı. Elektrikli bisiklet ise çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı genç, ambulansla Merkez Efendi
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis
kazayla ilgili tahkikat başlattı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:48 Kaynak: İHA
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