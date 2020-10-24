Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi - Son Dakika

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ortaköy Sokak'ta dün akşam henüz ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı elektrikli bisikletle iki yatak birden taşırken görüldü. Trafikteki sürücüler, elektrikli bisiklet kullanıcısının yatakları başının üzerinde taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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