Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi - Son Dakika

Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi
24.10.2020 10:22
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ortaköy Sokak'ta dün akşam henüz ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı elektrikli bisikletle iki yatak birden taşırken görüldü. Trafikteki sürücüler, elektrikli bisiklet kullanıcısının yatakları başının üzerinde taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika Son Dakika! Sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı