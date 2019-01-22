Elektrikli Bisikletle Duvara Çarpınca Öldü

AYDIN'ın Didim ilçesinde, elektrikli bisikletiyle duvara çarpan Cengiz Kapukaya (63) yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, elektrikli bisikletiyle duvara çarpan Cengiz Kapukaya (63) yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Efeler Mahallesi Tütüncüler Caddesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi Cengiz Kapukaya, yönetimindeki elektrikli bisikletin kontrolünü kaybedince, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kasksız olan ve yaralanan Kapukaya, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapukaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın

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