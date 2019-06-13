Elektrikli bisikletle işe giden zabıta memuru trafik kazasında öldü
2 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde minibüsle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu zabıta memuru hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:10 Kaynak: AA
'un Atakum
ilçesinde minibüsle elektrikli bisikletin çarpışması sonucu zabıta memuru hayatını kaybetti.
Atakum Belediyesinde görevli zabıta memuru Serhat Agu'nun (41) kullandığı elektrikli bisiklet, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde İbrahim Turan
'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Agu ile minibüste bulunan Fatma Sağlam (35) sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Agu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çakırlar Korusu'nda görevli Agu'nun elektrikli bisikletle mesaiye gittiği öğrenildi.
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