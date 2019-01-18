Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletle Ölüme Meydan Okudular

Elektrikli Bisikletle Ölüme Meydan Okudular

58 dakika önce

Ali Çevişbaş- Isparta-DHA) Isparta'da elektrikli bisiklete binen 4 genç, kucak kucağa ana yolda seyretti.

Elektrikli Bisikletle Ölüme Meydan Okudular, System.String[]
Ali Çevişbaş- Isparta-DHA) Isparta'da elektrikli bisiklete binen 4 genç, kucak kucağa ana yolda seyretti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Isparta'da kent merkezinde seyir halindeki elektrikli bisikletteki 4 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendi canlarını hiçe sayan, trafiği tehlikeye sokan gençler, uzun süre böyle seyretti. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde elektrikli bisikletin üzerinde oturan 3 gençli ile onlara tutunarak ayakta duran 1 kişi daha gözüküyor. Trafikte ilerleyen gençler, kendilerini görüntüleyen sürücüye el salladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:28 Kaynak: DHA

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