Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

08.10.2022 20:09
Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Tekkeköy ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi 23 Nisan Sokak üzerinde meydana geldi. Ters yönde giden elektrikli bisikletle yan yoldan gelen 55 ATF 48 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet devrilerek sürücüsü yere savruldu.

Kaza sonrası sol yanında ağrılar olduğunu ve hissizleştiğini söyleyen sürücüsü bir süre yerde kaldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-0 Samsun gündem haberi... Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti Samsun gündem haberi... Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti Taşkın Aksoy: 'Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak' Taşkın Aksoy: 'Oyuncularımın isteklerimi yansıtması zaman alacak'
Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 02:30:50. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement