Kaza sonrası sol yanında ağrılar olduğunu ve hissizleştiğini söyleyen sürücüsü bir süre yerde kaldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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