Son Dakika Haberleri: Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
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Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk

17 dakika önce

SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.

Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk, System.String[]
SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.
Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde, üç tekerlekli elektrikli bisikletteki 2 gencin ilerleyişi, çevredekileri ve sürücüleri şaşkına çevirdi. Güçlükle sığdıkları tek koltuğu paylaşıp, tehlikeye aldırış etmedikleri bisikletle yoğun trafikte ilerleyen ikili, bir süre sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
İlkadım, Samsun, Güncel
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