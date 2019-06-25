Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk
17 dakika önce
SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:21 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, iki gencin yan yana oturup sığmaya çalıştıkları üç tekerli elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi.
Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu İlkadım
ilçesi Lise Caddesi'nde, üç tekerlekli elektrikli bisikletteki 2 gencin ilerleyişi, çevredekileri ve sürücüleri şaşkına çevirdi. Güçlükle sığdıkları tek koltuğu paylaşıp, tehlikeye aldırış etmedikleri bisikletle yoğun trafikte ilerleyen ikili, bir süre sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.
- Samsun
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