Elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

BURSA'da, 3'ü çocuk 4 kişinin elektrikli bisikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde, pazar günü akşam saatlerinde, elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişi bindi. Tehlikeli yolculuk, mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede elektrikli bisiklete 3'ü çocuk 4 kişinin binip, yolculuk yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, elektrikli bisiklete 4 kişi binenlere tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:18 - Kaynak: DHA
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