Elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Milas'ın Hamdi Mergen Caddesi'nde seyir halinde olan 48 LP 013 plakalı otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı.


Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Erda Göktepe ve Celal Berke Bulut yaralandı.


Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: İHA
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