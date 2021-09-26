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Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı - Son Dakika

Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

26.09.2021 12:20
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Medine Eren (15) ile annesi Şehzade Eren (40) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Medine Eren (15) ile annesi Şehzade Eren (40) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Sefa Başıbütün'ün (26) kullandığı 16 Y 1990 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan Medine Eren'in elektrikli bisikletiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisiklet, 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü Medine ile arkasındaki annesi Şehzade Eren yaralandı. Yaralı anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı
Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı

İnegöl, Medine, Metal, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli bisikletteki Medine ile annesi kazada yaralandı - Son Dakika
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