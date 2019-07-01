Elektrikli bisikletten düşen bir kişi yaralandı
1 saat önce
Karaman'da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Karaman
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
'da cadde ortasında elektrikli bisikletten düşerek yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Tahsin Ünal
Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ç. (61), kullandığı elektrikli bisikletle bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. İsmail Ç.'nin düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekibine de haber verildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralı, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İsmail Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARAMAN
"Namaza gidiyorum" diyerek evden çıkıp kayıplara karışan yaşlı adam bulundu
Kamyonet yan yattı, 1 ton bamya yola savruldu
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı