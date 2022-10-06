Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

06.10.2022 11:22

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen olayda elektrikli bisikletten düşen genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşe gitmek üzere elektrikli bisikletiyle evden çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden, yolda dengesini yitirerek düştü.

Sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah işe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden dengesini kaybederek yolda düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

SINAVLARA HAZIRLANIYORDU

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve bir otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu
Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu
Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu
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Kaynak: İHA

Armutalan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversiteye hazırlanan 18 yaşındaki Berfin'in feci sonu! Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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