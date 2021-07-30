Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Elektrikli bisikletten düşen şahıs hastaneye kaldırıldı

UŞAK - Uşak'ta elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybederek düşen sürücü, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde stadyum kavşağında meydana geldi. İddialara göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ç., kontrolü kaybederek düştü. Vatandaşların ihbarları üzere olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan M.Ç., sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.