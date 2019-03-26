Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletten Düşen Talihsiz Adam 7 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

Elektrikli Bisikletten Düşen Talihsiz Adam 7 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti

36 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yoğun bakımda tedavisi süren adam, 7 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

Elektrikli Bisikletten Düşen Talihsiz Adam 7 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu yoğun bakımda tedavisi süren adam, 7 günlük yaşam savaşına yenik düştü.

Cikcilli Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mustafa T.'nin kullandığı elektrikli bisikletin arkasında bulunan 67 yaşındaki Önder İç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Sert zemine düşen İç, daha sonra evine götürüldü. Olaydan bir gün sonra fenalaşan Önder İç, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda 7 gündür tedavisi süren İç, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İç'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzerine Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:39 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi 40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 15:15:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli Bisikletten Düşen Talihsiz Adam 7 Günlük Yaşam Savaşını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]