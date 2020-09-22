Elektrikli bisikletten düşen yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kullanmış olduğu elektrikli bisikletten düşen 76 yaşındaki kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Ayşe Fatma Demiral (76) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsü cadde üzerinde dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN