Elektrikli bisikletten düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Elektrikli bisikletten düştü: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Muratlı Saat Meydanı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikleti ile seyir halindeki Mehmet Ç., önüne aniden çıkan ticari taksiye çarpmamak için aniden frene bastı. Ani fren neticesinde elektrikli bisikletten düşen sürücünün sol ayak bileğinde kırık meydana geldi. Ticari taksinin durmayıp yola devam ettiği ileri sürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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