Son Dakika Haberleri: Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı

Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları elektrikli bisikletin oturağının altında 150 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları elektrikli bisikletin oturağının altında 150 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1 saat içerisinde; silah, uyuşturucu ve kaçak sigara yakalandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları denetimlerde durdurdukları bir aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit ettiler. Sürücünün üzerinde yapılan aramada ise 50 gram uyuşturucu madde yakalandı.


Ardından polis ekipleri Küçüksu Parkı'nda durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Durdurulan şahsın kullandığı elektrikli bisikletin oturağının altında 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Beyciler Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de durumundan şüphe edilen motosiklet sürücüsü ile aynı motosiklette bulunan bir kişinin yapılan üst aramasında biri bulundurma ruhsatlı biri ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Yakalanan şahıslar göz altına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:50:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]