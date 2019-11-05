Elektrikli bisikletten kaçak sigara çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri durumundan şüphelenip durdurdukları elektrikli bisikletin oturağının altında 150 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1 saat içerisinde; silah, uyuşturucu ve kaçak sigara yakalandı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları denetimlerde durdurdukları bir aracın sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit ettiler. Sürücünün üzerinde yapılan aramada ise 50 gram uyuşturucu madde yakalandı.



Ardından polis ekipleri Küçüksu Parkı'nda durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdular. Durdurulan şahsın kullandığı elektrikli bisikletin oturağının altında 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.



Beyciler Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde de durumundan şüphe edilen motosiklet sürücüsü ile aynı motosiklette bulunan bir kişinin yapılan üst aramasında biri bulundurma ruhsatlı biri ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Yakalanan şahıslar göz altına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler. - DÜZCE