Elektrikli ev eşyası çalan hırsızlar MOBESE'den kaçamadı
-Hırsızlar eş zamanlı operasyon ile yakalandı
KIRŞEHİR - Kırşehir il genelinde meydana gelen ve vatandaşın korkulu rüyasına dönüşen elektrikli ev eşyası hırsızlıklarının zanlısı 3 şahıs, polis ekiplerinin MOBESE kameralarını incelemesi ile yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar sonucu3 ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheli 3 şahsı teknik takibe aldı. Ekiplerin yaptığı MOBESE kameraları analizleri sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin H.K., E.K., S.E. olduğu tespit edildi.
İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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