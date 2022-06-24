İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan ihbarlar sonucu3 ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheli 3 şahsı teknik takibe aldı. Ekiplerin yaptığı MOBESE kameraları analizleri sonucu hırsızlık olaylarının şüphelilerinin H.K., E.K., S.E. olduğu tespit edildi.

KIRŞEHİR - Kırşehir il genelinde meydana gelen ve vatandaşın korkulu rüyasına dönüşen elektrikli ev eşyası hırsızlıklarının zanlısı 3 şahıs, polis ekiplerinin MOBESE kameralarını incelemesi ile yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli ev eşyası çalan hırsızlar MOBESE'den kaçamadı - Son Dakika

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