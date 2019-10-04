Son Dakika Haberleri: Elektrikli ev aletleri markası 'Simtel' icradan satılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Elektrikli ev aletleri markası 'Simtel' icradan satılacak

1 saat önce

Elektrikli ev aletleri markası olan Simtel'e ait 9 adet marka patenti, aralarında bankalar ile faktoring şirketlerine olan 24 milyon 529 bin TL bocu nedeniyle, 2 milyon 300 bin TL muammen bedel ile icradan satışa çıkacak.

Elektrikli ev aletleri markası 'Simtel' icradan satılacak, System.String[]

Elektrikli ev aletleri markası olan Simtel'e ait 9 adet marka patenti, aralarında bankalar ile faktoring şirketlerine olan 24 milyon 529 bin TL bocu nedeniyle, 2 milyon 300 bin TL muammen bedel ile icradan satışa çıkacak. icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Simtel, Simtel Astro, Simtel Elektronic, Simtel Robot'unda aralarında yer aldığı toplam 9 adet marka patenti icradan yarı fiyatı olan 1 milyon 150 bin TL'ye satışa çıkacak. 14 Kasım 2019 tarihinde saat 11.00'de yapılacak ihalede 9 marka tek seferde açık arttırma usulü ile satılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra uzmanı Caner Çakı, "Uzun yıllardır Türkiye'de elektronik ev aletleri pazarında yer alan bir firmanın isim hakkı icradan satışa çıkacak. Bu pazarda faaliyet göstermek isteyenler veya pazarda yer alıp bu tarz köklü bir marka ile pazarını genişletmek isteyenler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Simtel adı altında 9 tane markanın patenti toplu olarak aynı anda açık arttırma usulü ile satışa çıkacak" dedi. - İSTANBUL

Simtel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar
Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması Altın haftayı düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elektrikli ev aletleri markası 'Simtel' icradan satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]