Elektrikli iki tekerlekli ile 110 km - Son Dakika
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Elektrikli iki tekerlekli ile 110 km

6 saat önce

Yakıt masrafını unutturan elektrikli motosikletler tasarruf avantajının yanında çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elektrikli iki tekerlekli ile 110 km, System.String[]

Yakıt masrafını unutturan elektrikli motosikletler tasarruf avantajının yanında çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.


Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliklerinden olan 'Motobike İstanbul' fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. 24 ülkeden 250 firmanın birbirinden farklı motorlarını sergilediği fuarda elektrikli motosiklet ilgi çekti. Motosiklet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda sergilenen son teknoloji elektrikli motorlar çevre dostu olma özelliği de taşıyor.


"En hızlısı"


Fuarda elektrikli motorları sergileyen firmanın Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, "Elektrikli motorların en önemli özelliği çevre dostu olması. Elektrikli araçların geleceğin teknoloji olması, büyük markaların elektrikli taşıtlara dönüşüm sürecinde olmaları, bizi de harekete geçirdi. Biz de bu geleceği şimdiden yakalamak istedik. Sergilediğimiz elektrikli motorun hızı 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. En hızlı elektrikli motorumuz sektöre hayırlı olsun. Tek batarya ile 110 kilometre yol kat edebiliyor. Bu bataryayı akşam eve gittiğinizde normal prizlerde 6 ile 8 saat arasında tam şarj edebiliyorsunuz, hızlı şarj ünitesi ile bu süre 3 saate kadar inebiliyor" dedi.


"Elektrikli motorlar ile yakıt masrafını unutuyorsunuz"


Elektrikli motorların sağladığı avantajlardan da bahseden Ata, "Fuara katılan ziyaretçiler elektrikli motorlara oldukça ilgi gösteriyor. Fakat bu ilgi satın alma talebini karşılamıyor. Çünkü elektrikli motorlar Türkiye'de biraz yeni. Gittikçe artan bir talep olacağını düşünüyorum. Elektrikli motorların avantajları var. Elektrikli motorlarda konfor var. Elektrikli motosikletler motorlu taşıtlar vergisinden muaf, yakıt masraflarını unutuyorsunuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Motosiklet, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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