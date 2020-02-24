Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

11 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesinin ardından elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrikli ısıtıcı devrildi, akıma kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde elektrikli ısıtıcının devrilmesinin ardından elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Cuma Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde iki katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Aile apartmanının birinci katında ailesiyle yaşayan 33 yaşındaki maden işçisi Mustafa Pelit evde yalnız olduğu sırada elektrikli ısıtıcı ile ısınmak istedi. Pelit, bilinmeyen bir nedenle ısıtıcının düşmesi sonucu birden elektrik akımına kapıldı. Evin halısının da alev aldığı olay sonrası küçük çaplı yangın meydana geldi. Yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından durum hemen itfaiye, emniyet ve sağlık görevlilerine bildirildi.


112 sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Pelit, kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Pelit, İşçi, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
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