Elektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Elektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrikli ısıtıcı evi kullanılamaz hale getirdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Anıt Mahallesi, 318 Sokakta Nurhat K. adlı kişinin ikametinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yerdeki halılar yanmaya başladı. Yangını fark eden Nurhat K. itfaiyeye haber verirken, ekipler gelene kadar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın evi kullanılamaz hale getirdi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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