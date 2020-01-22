Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi - Son Dakika

Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuklu ailenin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde 3 çocuklu ailenin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çocuklardan birinin yangını fark ederek annesini uyarmasıyla faciadan dönüldü.


Edinilen bilgiye göre, Türbe Caddesi'nde bir sitenin birinci katında Önder Göküş'e ait evin yatak odasında bulunan elektrikli ısıtıcı devrildi. Eşyaların tutuştuğunu gören çocuklar durumu anneleri Neslihan Göküş'e haber verdi. Göküş, çocukları ile birlikte evdeki muhabbet kuşlarını da alarak evden çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Bu sırada evlerinden dumanlar yükselen aile fertleri gözyaşlarını tutamadı. Evde baba Önder Göküş hariç büyükbaba ve büyükanne ile birlikte toplam 6 kişinin yaşadığı öğrenildi.


Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 kişi de aynı sokakta bulunan Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli ısıtıcı faciasını çocuklar önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]