Son Dakika Haberleri: Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu

Elektrikli Isıtıcı Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Elektrikli ısıtıcı yangına neden olduDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 3. katında elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı.

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 3. katında elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı. Evin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangında, evde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.
Olay, İncilipınar Mahallesi 1195/3 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenilen Adile Beyazıt'a ait evin mutfağında, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla yangın çıktı. Apartmandan duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay yerine doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Evin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği yangında, evde kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Evinin yandığını öğrenip olay yerine gelen Beyazıt, gözyaşlarına hakim olamadı ve kısa süreli fenalık geçirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

İncilipınar Mahallesi, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa
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