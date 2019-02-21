Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Can Verdi
20 dakika önce
Gaziantep'te gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangında evin içinde mahsur kalan 43 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.
Gaziantep
'te gece saatlerinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangında evin içinde mahsur kalan 43 yaşındaki kadın, yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey
ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesi Ali Şener Çavuş Caddesi Kireci Çıkmazında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Salih
Gürkan'ın evinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Gürkan, kendini dışarı atarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra evin içerisinde incelemelerde bulundu. Evin içerisine giren ekipler, 43 yaşındaki Zeynep Gürbüz'ün yanmış cesedi ile karşılaştı.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 çocuk annesi Gürbüz'ün cesedi ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: İHA
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