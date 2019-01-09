Son Dakika Haberleri: Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Evde Mahsur Kaldı

Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Evde Mahsur Kaldı

59 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla yangın çıktı.

Elektrikli Isıtıcıdan Çıkan Yangında Evde Mahsur Kaldı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla yangın çıktı. Büyüyen yangında evde mahsur kalan Arda Beyazıt (21), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İncilipınar Mahallesi 1195/3 Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında yaşayan, Denizli Devlet Hastanesi'nde hemşire Adile Beyazıt'a ait evin mutfağında, elektrikli ısıtıcının kablolarının alev almasıyla bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Adile Beyazıt'ın oğlu Arda Beyazıt, evde yalnız olduğu sırada çıkan yangında, konutta mahsur kaldı. Apartmandan çıkan dumanları gören vatandaşlar yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca doğalgaz ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Evde mahsur kalan Arda Beyazıt'ı da kurtaran itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evin çatısı, mutfağı ve oturma odasında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Anne Adile Beyazıt, yangının mutfaktaki elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirterek, "Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Oğlum yangın nedeniyle panik yapınca evden çıkamamış. İtfaiyeciler oğlumu kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:45 Kaynak: DHA

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