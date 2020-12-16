Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika

Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor

16.12.2020 11:40
Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor, System.String[]

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre 2020 yılı bugüne kadar kaydedilen en sıcak üç yıl arasında girmeye aday gösterildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (WMO) göre 2020 yılı bugüne kadar kaydedilen en sıcak üç yıl arasında girmeye aday gösterildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu geçiş sürecinde doğal gaz ve kömür gibi temel ısınma araçları yerine elektrikli ısıtıcıların kullanıldığını söyleyen UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, talebin geçen yıla göre yüzde 80 arttığını dile getirdi. Tasarruf etmek için alınan ucuz elektrikli ısıtıcıların tehlike saçtığını vurgulayan Yeşil, "Taklit ürünler maliyeti artırır, insanların sağlıksız ışığa maruz kalmasına sebep olur. Gözle görülmez ama baş ağrısı yapar, sağlığa zarar verir, yorgunluk yapar" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre salgın sürecinde dünya genelinde alınan sokağa çıkma yasağı gibi pek çok tedbire rağmen sera gazı etkisi artmaya devam ediyor. Araştırmalar 2020'nin bugüne kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olduğunu gösterirken, Türkiye'de de sıcaklıklar hala mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum karşısında vatandaş, doğalgaz ve kömür yerine daha az maliyetli alternatif ısınma yöntemlerini tercih ediyor. Yetkililer, özellikle elektrikli ısınma sistemlerini kullanırken kalitesiz ve dayanaksız ürün tercihinin, ısıtıcı kaynaklı kazalara davetiye çıkarabileceği konusunda uyarıyor.

TASARRUF ETMEK İÇİN ALINAN UCUZ ELEKTRİKLİ ISITICILAR TEHLİKE SAÇIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UFO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşil, "Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu geçiş sürecinde doğal gaz ve kömür gibi temel ısınma araçları yerine elektrikli ısıtıcılar kullanılıyor. Talep geçen yıla göre yüzde 80 arttı. Sektördeki taklit cihazlar, maliyetin düşük tutulması için hem kalitesiz malzemelerden üretebiliyor hem de ısıtıcı içerisinde yer alan ışığın insan sağlığına uygunluğu göz ardı ediliyor. Sonucunda ise can güvenliği riske atılırken ısıtıcı kaynaklı elektrik kazaları her geçen dün daha da artıyor" diye konuştu.

"KALİTESİZ ISITICI BAŞ AĞRISI YAPAR"

Elektrikli ısıtıcılarda ısıtma teli filamentinin, ürün kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çeken Yeşil, "Bu tür malzemelerin kaliteli olması cihazdan çıkan ışık dalgasının insan sağlığına uygun, tedavi edici özellikte olmasını sağlar. Infrared ısınma olarak adlandırdığımız ışıkla ısıtma sistemini, Türkiye'de ilk kez uyguladığımızda ısıtma teli filamentini 17 kat daha pahalı malzemeden ürettik. Ancak bugün taklit ürünlerde maliyeti artırdığı için tercih edilmeyen bu detaylar, insanların sağlıksız ışığa maruz kalmasına sebep oluyor. Bunu, mikrodalgadan çıkan zararlı ışıklar gibi düşünebiliriz. Gözle görülmez ama baş ağrısı yapar, sağlığa zarar verir, yorgunluk yapar. UFO ışığı bunun tam tersi rahatlatıcı, zindelik, sağlık verici etkidedir. Aynı zamanda bu doğru dalgalar güvenliği de üst seviyede tutar" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK ÇARPMASI, KABLO YANMASI, YANGIN GİBİ RİSKLER VAR

Halk arasında ucuz olanın tasarruf sağlayacağına dair bir yanılgı olduğuna da değinen Yeşil, "Halkın ucuz olanı tercih etmeye alıştığını ve bu sayede tasarruf sağladığını düşündüğünü görüyoruz. Oysa elektrikli ısıtıcıdan tasarruf yapmaya çalışmak büyük bir hatadır. Aksine, kalitesiz ve ucuz ısıtıcı enerji tüketimi ile zarara uğratır, çabuk bozulur ve en önemlisi, bozulurken elektrik çarpması, kablo yanması, yangın gibi risklere neden olur. Isıtıcı kaliteli ve uzun ömürlü olmalıdır. Kaliteli ısıtıcılar onlarca yıl gidebilir. Dolayısıyla esas tasarruf sağlayan, bir ısıtıcının güvenliği ve kalitesidir. Üstelik bu kriterler, hayati önem de taşır" dedi.

"ÇAĞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE GİRDİK"

UFO olarak Türkiye'de yeniden büyüme kararı verdiklerini de açıklayan Mustafa Yeşil, "Çağın ihtiyaçlarına çağa uygu teknolojilerle yanıt vermek, insana hizmet eden yapının en temel sorumluluğu. UFO olarak bizler de yeniden yapılanma sürecine girdiğimiz bu dönemde departmanlarımızı ve üretimimizi de yapılanma sürecine dahil ettik. Bayilik sistemini de yeniden hayata geçirmek üzere Türkiye'nin her yerinde gerekli çalışmaları başlattık. Günümüz bayilik sisteminin eksiklerini ve yetersizliklerini baz alarak, geleceğe yönelik, teknolojik ve yenilikçi iş birliklerini yapmak üzere geleceğin bayilik sisteminin adımlarını attık. Ürünlerimizin kalitesini ise yıllardır olduğu gibi en üst seviyede tutmayı, sektörel yenilikleri ilk sıradan takip etmeyi sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken temel hedefimiz, müşteri memnuniyetini sözde değil özde sağlamak" diye konuştu.


Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor

Mustafa Yeşil, Meteoroloji, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor Haluk Levent, cinsel saldırıya uğrayan buzağı ve annesini satın aldı Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı         
11:07
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 13:13:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 80 arttı; kalitesiz ürünler sağlığı tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei