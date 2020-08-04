Elektrikli mini araç "paylaşımlı" olarak yollara çıkacak - Son Dakika

Elektrikli mini araç "paylaşımlı" olarak yollara çıkacak

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin elektrikli mini araçları, aynı firma tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla yollara çıktı.

Elektrikli mini araç

İzmir'de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin elektrikli mini araçları, aynı firma tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP aracılığıyla yollara çıktı.

Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de ekosistemi artan araç paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir teknoloji şirketi tarafından eklendi.

Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile birleştirildi.

Yatırımcıların da ilgisini çeken ZOOP'un Türkiye'de başlayan yolculuğunun başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanılması amaçlanıyor.

Güneş enerjisiyle şarj oluyor, mobil uygulamayla kapısı açılıyor

Saatte 70 kilometre hıza çıkabilen araçlarda, lityum iyon bataryalarla yol alıyor. Evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarda şarj edilebilen araçlar, tepesine bulunan panelleri aracılığıyla enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor.

Üzerindeki ışıklarla kullanıcısına mesaj veren mini elektrikli araçlarda, yeşil ışık 'kiralanabilir', mavi ışık 'kullanımda', kırmızı ışık ise 'şarjı yetersiz' anlamı taşıyor.

Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ise internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı uygulamayla açılıyor. Araç içinde bulunan dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor.

Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.

Türkiye'de filizlendi, Avrupa'da büyüyecek

Firmanın yönetim kurulu başkanı Kerem Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ZOOP'un en basit tabiriyle bir araç paylaşım platformu ve paylaşım teknolojisi olduğunu dile getirdi.

ZOOP'un özellikle kısa mesafe ulaşım için geliştirilmiş bir çözüm olduğunu dile getiren Odabaşı, şöyle konuştu:

"Mobilite ve paylaşım teknoloji platformu ZOOP kullanıcılarına sunduğu özel yolculuk deneyimiyle kısa mesafe ulaşım pazarına yepyeni bir soluk getirecek. ZOOP mini araçlarımız özellikle şehir içi kullanımına çok uygun. Cep telefonu aplikasyonu üzerinden kendiniz kiralayabiliyorsunuz. Bu kiralama modelenin örneği var. Ancak bu boyutlardaki mini araçlarla sunulan servis ve kullanıcı deneyiminin Türkiye'de ve dünyada da örneği yok."

Mikro-mobilitenin dünyada çok hızlı geliştiğini aktaran Odabaşı, bu sistemin olumlu katkıların yanında bazı kullanım sınırlarının olduğunu ifade etti.

Özellikle şehir içi trafik riskinin olduğu durumlarda sıkıntıların yaşandığına değinen Odabaşı, "ZOOP gibi hibrit çözümle mikro-mobiliteyle otomobil arasında bir çözüm sunmuş oluyoruz. Güvenlik, konfor, boyut ve ekonomiklik gibi öne çıkan kriterlerde ZOOP mikro-mobilite ve otomobil paylaşımının bir arada sunamadığı çok özgün özelliklere sahip. ZOOP olarak ismimizi mini-mobiliteyle eşleştirmek istiyoruz. Mikro-mobilite dünyada çok kısa sürede milyar dolarlık şirketleri oluşturdu. Biz de Avrupa'dan başlayarak büyümeyi ZOOP araçlarıyla yapabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

ZOOP'un Türkiye'de filizlendiğini ama bir sene içinde Avrupa'da da başlamak niyetinde olduklarını vurgulayan Odabaşı, araçların deneme sürüşleri için yollara çıktığına işaret etti.

Türk mühendisler tarafından tasarlanan ZOOP teknoloji altyapısının 5 araçla test sürüşlerinin devam ettiğini belirten Odabaşı, şunları söyledi:

"Bunun ticarileştirme aşamasından önce bir pilot çalışmamız olacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daydık. Maslak bölgesinde başlattığımız bir uygulamamız var. Aynı zamanda İzmir'de de böyle bir başlangıç için hazırlıklarımız var. Amacımız burada kullanıcı deneyimini görmek, gelir modelini oturtmak ve teknolojiyi stratejik paydaşlarımıza sunmak. Yatırımcılarla sıcak bir görüşme içindeyiz. Pilot çalışmanın çıktılarını onlarla paylaşacağız. Global vizyonumuzun örtüştüğü yatırımcı ile bu alandaki ilk güçlü marka olmak istiyoruz."

Odabaşı, toplu taşıma araçlarınının ulaşımın atar damarları olduğunu, ZOOP'un ise kılcal damarları teşkil edeceğini vurguladı.

ZOOP'un kullanım alanlarını sıkışık kentsel alanlar, kent içi ve banliyö ulaşım merkezlerine gidip gelme, şehir içi paket dağıtımı, üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, turizm ve ana kullanım alanları olarak sıralayan Odabaşı, pilot çalışmalarda kullanıcı deneyimlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını sözlerini ekledi.

Türkiye, Avrupa, İzmir, Araç, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:03

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Elektrikli mini araç 'paylaşımlı' olarak yollara çıkacak - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Türkiye, 2019-2020 sezonunda fındıktan 2,2 milyar dolar kazandı Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü İspanyol efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek         
13:53
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti         
12:50
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi         
12:45
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor Japon teknoloji şirketinden akıllı maske: Sekiz dilde çeviri yapıyor, metin yazıyor, seslendiriyor         
10:32
Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada Park halindeki araca çarpan sürücünün yanındaki kişi yola savruldu! O anlar kamerada         
10:32
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu         
09:49
Şehit Esma Çevik'in babasının Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu         
09:48
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak         
07:52
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 18:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrikli mini araç "paylaşımlı" olarak yollara çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei