Son Dakika Haberleri: Elektrikli Motosiklet Alev Topuna Döndü, 4 Kişilik Aile Canını Son Anda Kurtardı

Elektrikli Motosiklet Alev Topuna Döndü, 4 Kişilik Aile Canını Son Anda Kurtardı

1 saat önce

Elektrikli motosiklet alev topuna döndü, 4 kişilik aile canını son anda kurtardı Muğla'nın Menteşe İlçesinde elektrikli araba, kırmızı ışıkta sürücünün kontağı çevirmesiyle alev alarak cayır cayır yandı.

Elektrikli motosiklet alev topuna döndü, 4 kişilik aile canını son anda kurtardı
Muğla'nın Menteşe İlçesinde elektrikli araba, kırmızı ışıkta sürücünün kontağı çevirmesiyle alev alarak cayır cayır yandı.

MUĞLA - Muğla'da elektrikli motosikletle seyahat eden 4 kişilik aile aracın aniden alev almasıyla yanmaktan son anda kurtuldu.
Muğla'nın Menteşe İlçesinde 48 DV 146 plakalı aracın sürücüsü T.Y. elektrikli arabasıyla iki çocuğu ve annesini eve götürdüğü sırada kırmızı ışıkta durdu. Araçtan garip kokular alan sürücü, elektrikli aracına bakmak için anne ve çocuklarını indirdiği sırada araç alev aldı. Ardından elektrikli araçta bir anda patlama meydana geldi. Sürücü ise anne ve çocukları ile birlikte patlamadan son anda kurtuldu. Araç ise küle döndü.Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarını tamamlamasının ardından nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: İHA

Muğla, Menteşe, 3. Sayfa
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