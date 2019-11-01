Son Dakika Haberleri: Elektrikli motosiklet çalan şüpheli çocuk yakalandı
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Elektrikli motosiklet çalan şüpheli çocuk yakalandı

6 saat önce

Konya'da anahtarı üzerinde bırakılan elektrikli motosikleti güpegündüz çalan ve hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 11 yaşındaki şüpheli çocuk yakalandı.

Elektrikli motosiklet çalan şüpheli çocuk yakalandı, System.String[]

Konya'da anahtarı üzerinde bırakılan elektrikli motosikleti güpegündüz çalan ve hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 11 yaşındaki şüpheli çocuk yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, üç gün önce merkez Karatay ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Rehberlik Öğretmeni Ahmet Bekkari'ye ait anahtarı üzerinde bırakılan motosikletin çalınması üzerine hırsızlık büro amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin 11 yaşındaki T.T. olduğunu belirledi.


Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde yakalanan şüpheli çocuk, yaşının küçük olması sebebiyle Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından T.T., ailesine teslim edildi. Bulunan motosikletin de sahibine teslim edildiği öğrenildi. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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