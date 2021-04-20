Elektrikli motosiklet ile arazi aracı çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Elektrikli motosiklet ile arazi aracı çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir - Denizli karayolu Çaltepe Mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir istikametinden Denizli istikametine giden Süleyman D. (38) idaresindeki 35 HE 2410 plakalı Nissan otomobil ile kavşağa giren Hatice B. (38) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada elektrikli motosiklette bulunan Hatice B., Ali K. (12) ve Ali K. (15) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile trafik ekipleri sevk edildi. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü Süleyman D. kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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