ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI - Son Dakika
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ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI

18.05.2022 17:43

BALIKESİR'de, kırmızı ışıkta geçen Bilal Güngören (68), elektrikli motosikletle minibüsün yolcu kapısına çarptı.

BALIKESİR'de, kırmızı ışıkta geçen Bilal Güngören (68), elektrikli motosikletle minibüsün yolcu kapısına çarptı. Motosikletten düşen ve kaskı olmadığı için başını çarpan Güngören ile camları kırılan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Karesi ilçesinde meydana geldi. Balıkesir Kudüs Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bilal Güngören, kullandığı elektrikli motosikletle kırmızı ışıkta geçerek, Edremit Caddesi'ndeki kavşakta İlkay Uğural yönetimindeki 10 HF 441 plakalı minibüsün yolcu kapısına çarptı. Kazada motosikletten düşen ve kaskı olmadığı için başını çarpan Bilal Güngören ile camları kırılan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kaza yerinde güvenlik tedbiri alındı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI - Son Dakika
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