Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar - Son Dakika

Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar

Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar Konya'da bakım için tamirciye bırakılan elektrikli motosikletin iş yeri sahibinin gözü önünde çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar

KONYA - Konya'da bakım için tamirciye bırakılan elektrikli motosikletin iş yeri sahibinin gözü önünde çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosiklete gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, tamircinin önünden geçtikten sonra bakım için bırakılan motosikletin yanına geldi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek elektrikli motosiklete bindi ve olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibi saniyeler içinde gerçekleşen olayı görse de hırsızlara yetişemedi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, motosikletle gelen iki şüphelinin elektrikli motosikleti gördükten sonra dönmesi ve şüphelilerden birinin elektrikli motosiklete binmesi ve olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

İş yeri sahibi Fatih Teke, hırsızların gelerek elektrikli motosikleti kısa süre içerisinde çalıp gittiklerini söyledi. Hırsızların çok profesyonel çalıştıklarını ifade eden Fatih Teke, "Acil olarak devlet tarafından hırsızlara karşı önlem alınmasını istiyorum. Motosikletin sahibi ise parasını öde diyor. Müşteriye ne diyeceğim ben şimdi? Adam haklı ben de haklıyım. Biz acayip mağdur durumdayız. Acilen Konya'daki bu motosiklet hırsızlarına gereken önlemlerinin alınmasını istiyorum" dedi.

Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar

İstanbul Caddesi, Motosiklet, Karatay, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar - Son Dakika

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