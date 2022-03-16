ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

16.03.2022 13:21

Burdur'da elektrikli motosikleti kullanan Zehra K., sürücüsünün park ettiği otomobilden inmek için açtığı kapıya çarpıp yaralandı.

Burdur'da elektrikli motosikleti kullanan Zehra K., sürücüsünün park ettiği otomobilden inmek için açtığı kapıya çarpıp yaralandı.

Burdur'da saat 09.30 sıralarında Ali M. 15 SA 744 plakalı otomobilini Gazi Caddesi'ne park etti. Ali M.'nin otomobilden inmek için açtığı kapıya Zehra K. kullandığı elektrikli motosikletle çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Zehra K.'yı kaza yerine gelen sağlık ekipleri Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zehra K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ali M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI

YORUMLAR
500
Meral Seçer'e başarılı kadın ödülü Meral Seçer'e başarılı kadın ödülü Çorum'da şehit aileleri ve gaziler soğuğa aldırmadan 350 fidanı toprakla buluşturdu Çorum'da şehit aileleri ve gaziler soğuğa aldırmadan 350 fidanı toprakla buluşturdu

Burdur, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI - Son Dakika


Son Dakika
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLİ OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement