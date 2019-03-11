Son Dakika Haberleri: Elektrikli Nissan Leaf 400 Bin Satış Adedine Ulaşarak Rekor Kırdı

Elektrikli Nissan Leaf 400 Bin Satış Adedine Ulaşarak Rekor Kırdı

38 dakika önce

Japon otomotiv devi Nissan’ın elektrikli modeli LEAF, 400 bin satış adedine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. LEAF, elde ettiği yeni satış rakamıyla sürdürülebilir mobiliteye geçiş sürecinde Nissan’ın lider konumunu güçlendirdi. İlk nesliyle 2010 yılında piyasaya sunulan Nissan LEAF, yüksek teknoloji ve elektrikli sürüş deneyimini erişilebilir fiyatlarla pazara sunarak geniş kitlelere ulaşma başarısını sürdürüyor. NISSAN Intelligent […]The post Elektrikli Nissan LEAF 400 bin satış adedine ulaşarak rekor kırdı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Elektrikli Nissan Leaf 400 Bin Satış Adedine Ulaşarak Rekor Kırdı, System.String[]
Japon otomotiv devi Nissan'ın elektrikli modeli LEAF, 400 bin satış adedine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. LEAF, elde ettiği yeni satış rakamıyla sürdürülebilir mobiliteye geçiş sürecinde Nissan'ın lider konumunu güçlendirdi.

İlk nesliyle 2010 yılında piyasaya sunulan Nissan LEAF, yüksek teknoloji ve elektrikli sürüş deneyimini erişilebilir fiyatlarla pazara sunarak geniş kitlelere ulaşma başarısını sürdürüyor.

NISSAN Intelligent Mobility özellikleriyle donatılmış ve otonom sürüş özellikleriyle dikkat çeken NISSAN'ın elektrikli otomobili LEAF, piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana toplamda 400 bin satış adedine ulaşarak rekorlarına bir yenisini ekledi.

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili ünvanını elinde bulunduran NISSAN LEAF, son dönemde Kuzey Avrupa, Çin, Japonya ve ABD'de yoğun ilgi görüyor. 2018 yılında Avrupa'da da en çok satan elektrikli otomobil olan NISSAN LEAF, aynı zamanda Norveç'te en çok satan binek otomobil olmuştu.

NISSAN'ın Global Pazarlama, Satış ve Elektrikli Araçlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Daniele Schillaci konuyla ilgili olarak, "Bu bizim için bir dönüm noktası. Sayısı bugün 400 bine ulaşan ve gittikçe artan müşterilerimizin NISSAN LEAF'e duyguğu güven ve heyecanın güçlü bir göstergesi." dedi.

2010 yılından bu yana LEAF sahiplerinin arabalarıyla kat ettiği yol toplamda 10 milyar kilometreyi geçerken, bugüne kadar satılmış olan tüm LEAF'ler her yıl 3,8 milyon varil petrolden tasarruf sağlıyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:20 

Japon, Nissan, Sektörel
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