Son Dakika Haberleri: Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek
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Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek

57 dakika önce

Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek.

Elektrikli oto için batarya yatırımı gerçekleştirilecek, System.String[]
Türkiye, Ekonomi
Türkiye'nin otomotiv sanayisini dönüştürecek, bu konuda ülkeyi rekabet edebilir hale getirecek "Türkiye'nin Otomobili Projesi" kapsamında, elektrikli otomotiv üretimine yönelik batarya yatırımı da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:02 
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