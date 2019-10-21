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Elektrikli otobüsler ihracat seferinde!

37 dakika önce

Türkiye otobüs ihracatında atağa geçti.

Elektrikli otobüsler ihracat seferinde!, System.String[]

Türkiye otobüs ihracatında atağa geçti. Üreticiler yurt dışı satışlarını eylülde artış %23'e ulaştı. İhracattaki yükselişe paralel üretim de tarihi rekor kırdı. AB'deki çevreci trende odaklanan üreticiler, asıl sıçramayı ise yeni elektrikli otobüsleriyle yapacak.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:56 
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