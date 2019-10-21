Elektrikli otobüsler ihracat seferinde!
37 dakika önce
Türkiye otobüs ihracatında atağa geçti.
Türkiye otobüs ihracatında atağa geçti. Üreticiler yurt dışı satışlarını eylülde artış %23'e ulaştı. İhracattaki yükselişe paralel üretim de tarihi rekor kırdı. AB'deki çevreci trende odaklanan üreticiler, asıl sıçramayı ise yeni elektrikli otobüsleriyle yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:56
Memurun fazla mesai ücreti arttı: 13 kuruş artışla 2 lira 26 kuruşa yükseldi Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu Gelin adayı Hanife, mini eteğiyle dans ettiği anları yayınladı Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı