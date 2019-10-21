Elektrikli otobüsler ihracat seferinde!

Türkiye otobüs ihracatında atağa geçti. Üreticiler yurt dışı satışlarını eylülde artış %23'e ulaştı. İhracattaki yükselişe paralel üretim de tarihi rekor kırdı. AB'deki çevreci trende odaklanan üreticiler, asıl sıçramayı ise yeni elektrikli otobüsleriyle yapacak.