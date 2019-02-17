Son Dakika Haberleri: Elektrikli Otobüslerde Test Sürüşleri Devam Ediyor

Elektrikli Otobüslerde Test Sürüşleri Devam Ediyor

14 dakika önce

Cumhur İttifakının belediye başkan adayları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, esnaf ve vatandaş selamlaması esnasında karşılaştığı elektrikli otobüslerin sürücülerine kazasız belasız çalışmalar diledi.

Elektrikli Otobüslerde Test Sürüşleri Devam Ediyor, System.String[]
Cumhur İttifakının belediye başkan adayları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, esnaf ve vatandaş selamlaması esnasında karşılaştığı elektrikli otobüslerin sürücülerine kazasız belasız çalışmalar diledi. Test sürüşlerinin devam ettiğini belirten Başkan Ergün, kısa süre içerisinde çevreci otobüslerin Manisa'nın hizmetinde olacağını dile getirdi.

Cumhur İttifakının Manisa'daki belediye başkan adayları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gün boyunca Manisa'nın muhtelif caddelerinde vatandaşlarla ve esnafla selamlaştı. 8 Eylül Caddesi üzerinde temaslarını sürdüren Başkan Ergün ve Başkan Çelik, Manisa'nın ulaşımına yeni bir soluk getirecek olan elektrikli otobüslerin test sürüşlerini gerçekleştirdiği anda, çevreci otobüsü inceleme fırsatı da buldu.

Test sürüşleri yapılan elektrikli otobüslerin sürücülerine kazasız belasız çalışmalar dileyen Başkan Ergün, 20 tanesi 18 metre uzunluğunda olan çevreci otobüslerin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini belirtirken, 25 metre uzunluğundaki 2 adet elektrikli otobüslerinde üretildiğini son kontrollerinin üretici firmada devam ettiğini açıkladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:53 Kaynak: İHA

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