Elektrikli otoda ‘yerli’ atağı
16 dakika önce
Otomotivciler, geleceğin araçları olarak görülen elektrikli otomobillerde yerlilik payının artırılması için atağa geçiyor.
Otomotivciler, geleceğin araçları olarak görülen elektrikli otomobillerde yerlilik payının artırılması için atağa geçiyor. Yan sanayiciler öncelikli ürünleri belirledi, elektrikli direksiyondan batarya üretimine kadar yerlileştirmeyi gündeme aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01
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