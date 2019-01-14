Son Dakika Haberleri: Elektrikli otoda ‘yerli’ atağı

Elektrikli otoda ‘yerli’ atağı

16 dakika önce

Otomotivciler, geleceğin araçları olarak görülen elektrikli otomobillerde yerlilik payının artırılması için atağa geçiyor.

Elektrikli otoda ‘yerli’ atağı, System.String[]
Otomotivciler, geleceğin araçları olarak görülen elektrikli otomobillerde yerlilik payının artırılması için atağa geçiyor. Yan sanayiciler öncelikli ürünleri belirledi, elektrikli direksiyondan batarya üretimine kadar yerlileştirmeyi gündeme aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 

Ekonomi
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