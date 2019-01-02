Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat, 'Kilo' ile Pil Vergisi Hakkında Bilgiler

2019'da Elektrikli Otomobillerden Alınacak Vergiler Arasında Dikkat Çeken Ayrıntı Oraya Çıktı
Kilo ile Pil Vergisi, Otomobil sektörü yeni yıl ile birlikte yeni bir vergilendirmeye tabi tutuluyor. Çevre Kanununda yapılan bir değişiklik neticesinde, yeni yılda elektrikli otomobillerin fiyatlarına zam geliyor.
1 Ocak 2019 Tarihinden itibaren Çevre kanununda yapılan değişiklik ile Türkiye
'de satılan elektrikli araç bataryalarına (pil), kilo başına 15 Lira Vergi Alınacak. Doğal olarak bu uygulama elektrikli otomobillerin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Sözcü
Gazetesinden Metin Köklüçınar'ın haberine göre, son yıllarda sektör hibrit araçlara yönelmiş durumda. Geçen yıl küresel pazarda 1 Milyon'un üzerinde bir araç satılmış; Doğa dostu bu araçların satışını teşvik etmek için hatırlarsanız ülkemizde de çeşitli teşvikler uygulandığını biliyoruz. Gelin görün ki, buna rağmen geçtiğimiz günlerde Çevre Temizlik Kanununda yapılan bir değişiklik; Kamuoyunda 'Poşet' Yasası olarak öne çıktı ancak; maddeler arasında elektrikli otomobilleri ilgilendiren önemli bir madde de yer alıyor.
Kanun Açık ve NET Olmadığına Dikkat Çekiliyor!
Söz konusu haberde, 29 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki değişiklikte;
"Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)" ve "Lityum içeren araç bataryaları"ndan "kilogram başına 15 lira" ibaresi de yer aldı.
Kanundaki "otomotiv" ve "araç" kelimeleri sektörde tüm yelpazeyi kapsadığı için bünyesinde bir şekilde pil bulunduran ve kullanan tüm 'araç'ları vergi alınabilecek hale getiriyor.
Böylece sadece otomobil ya da yüzde 100 elektrikliler değil, bisikletten motosiklete, otomobilden kamyonete, otobüsten çekiciye kadar tüm araçlar vergi alınabilir hale geliyor.
Bu araç çeşitliliğinin ötesinde ayrıca dışarıdan şarj edilen-edilmeyen tüm hibrit araçlarda da pil bulunuyor. Kanunda işaret edilen "pil" ve "batarya" kelimeleri ise bu araçları da kapsayacağı şeklinde yorumlanıyor.
Kilo ile Pil Vergisi Tabir Edilen – O KANUN TAM Olarak Ne Diyor?
Çevre Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun metni 29 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi:
Kanun No. 7153 Kabul Tarihi: 29/11/2018
MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"h) Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir."