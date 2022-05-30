Elektrikli otomobil dünyası için sevindiren rapor: Araba fiyatları düşebilir! - Son Dakika
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Elektrikli otomobil dünyası için sevindiren rapor: Araba fiyatları düşebilir!

30.05.2022 12:38
Elektrikli otomobil dünyası için sevindiren rapor: Araba fiyatları düşebilir!

Elektrikli otomobil kullanımının hızla yayılması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan bazı raporlara göre pil metallerindeki maliyet düşecek.

Otomotiv sektöründe son yıllarda adeta elektrikli araç devrimi yaşanıyor. İçten yanmalı araçların yerini elektrikli otomobillere bıraktığı bu dönemde birçok dev şirket, bu doğrultuda dev bütçeli planlarını oluşturdu. Öte yandan Pil metallerindeki maliyet gelişmeleri, üretici ve alıcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Pil metallerindeki maliyet, arz fazlasına tepki olarak düşecek

Geçtiğimiz günlerde birçok analiz raporu, elektrikli otomobil sektörünün bu yıl büyük bir sıçrama yaşayacağını belirtti. Öyle ki raporlara göre bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100'ü geçen bir üretim sayısına ulaşılacak. Ancak birçok kişi, pil teknolojisinin bu gelişime karşılık veremeyeceğini düşünüyordu.

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Yayınlanan bir rapora göre Elektrikli araçların pil metallerinin maliyetinin, arz fazlasına tepki olarak düşecek. Batarya yapımında kullanılan kobalt, lityum ve nikel fiyatlarında yaşanabilecek düşüşün, ara. fiyatlarına da etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli otomobil dünyası için sevindiren rapor: Araba fiyatları düşebilir!

Son yıllarda yeşil enerji girişimlerine oldukça büyük yatırımlar yapılıyor. Yayınlanan raporlara göre bu yatırımlar meyvesini önümüzdeki birkaç yıl içerisinde verecek. Analistler, yapılan yatırımlarla birlikte kobalt, lityum ve nikelin maliyetinin düşmesini beklediklerini belirtiyor. Öte yandan bazı kesimlerde bu gelişmenin araç fiyatlarını çok etkilemeyeceğini düşünüyor.

Elektrikli otomobil dünyası için sevindiren rapor: Araba fiyatları düşebilir!

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde elektrikli otomobillerin yaygınlaşamama nedenleri arasında şarj istasyonları ve pil üretimi gösteriliyordu. Bazı analistlere göre yapılan yatırımlarla bu sorun minimum değerlere indirilse de elektrikli araçlara olan talebin hızla artması pil üretiminde kullanılan malzemelerde oluşacak tedarik zincirlerine karşılık veremeyecek.

Sizce bu gelişme elektrik otomobil fiyatlarında düşüşe neden olur mu? Ülkemizin ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda araç fiyatlarına nasıl bir etkisi olur? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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