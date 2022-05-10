Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir! - Son Dakika

Otomotiv sektöründe son yıllarda adeta elektrikli araç devrimi yaşanıyor. İçten yanmalı araçların yerini elektrikli otomobillere bıraktığı bu dönemde birçok dev şirket, bu doğrultuda dev bütçeli planlarını oluşturdu. Ancak bu gelişim, bazı sıkıntıları da beraberinde getirebilir.

Volkswagen'den bir garip elektrikli otomobil açıklaması!

2022'deki büyüme, pil tedarik zincirine yol açacak

Digitimes Araştırma analisti Lin Fenhui, elektrikli otomobil sektörünün bu yıl büyük bir sıçrama yaşayacağını belirtti. Öyle ki raporlara göre bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100'ü geçen bir üretim sayısına ulaşılacak. Ancak bu duruma araçlarda kullanılacak pil teknolojisi tam olarak hazır değil.

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde elektrikli otomobillerin yaygınlaşamama nedenleri arasında şarj istasyonları ve pil üretimi gösteriliyordu. Yapılan yatırımlarla bu sorun minimum değerlere indirilse de elektrikli araçlara olan talebin hızla artması pil üretiminde kullanılan malzemelerde tedarik zincirlerine yol açabilir.

Öte yandan analist Lin Fenhui, bu olması muhtemel tedarik zincirinin elektrikli otomobil fiyatlarında artışa neden olabileceğini belirtiyor. Elde edilen verilere göre 2022 sonunda tüm dünyada elektrikli araba sayısı 6,58 milyon adede ulaşacak. Tüm bunlara ek olarak dev şirketler, otomobillerin bataryaları için dev yatırımlarına devam ediyor.

Analist, şu anda dünyada enerji tasarrufu ve emisyon azaltma konusunda pozitif eğilim olduğunu belirtti. Ancak oluşacak pil tedarik zinciri, bu tabloda küçük değişiklere neden olabilir. Zira Mart 2022'deki batarya malzemesi fiyatları, Aralık 2020'ye göre 8 kat artış gösterdi. Görünen o ki daha da büyük artışlar gözlemlenecek.

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