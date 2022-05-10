Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir! - Son Dakika
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Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir!

10.05.2022 14:26
Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir!

Elektrikli otomobillere olan büyük ilgi artarak devam ediyor. Ancak uzmanlar bu ilginin bazı sorunlara yol açacağını söylüyor.

Otomotiv sektöründe son yıllarda adeta elektrikli araç devrimi yaşanıyor. İçten yanmalı araçların yerini elektrikli otomobillere bıraktığı bu dönemde birçok dev şirket, bu doğrultuda dev bütçeli planlarını oluşturdu. Ancak bu gelişim, bazı sıkıntıları da beraberinde getirebilir.

Volkswagen'den bir garip elektrikli otomobil açıklaması!

2022'deki büyüme, pil tedarik zincirine yol açacak

Digitimes Araştırma analisti Lin Fenhui, elektrikli otomobil sektörünün bu yıl büyük bir sıçrama yaşayacağını belirtti. Öyle ki raporlara göre bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yüzde 100'ü geçen bir üretim sayısına ulaşılacak. Ancak bu duruma araçlarda kullanılacak pil teknolojisi tam olarak hazır değil.

Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir!

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde elektrikli otomobillerin yaygınlaşamama nedenleri arasında şarj istasyonları ve pil üretimi gösteriliyordu. Yapılan yatırımlarla bu sorun minimum değerlere indirilse de elektrikli araçlara olan talebin hızla artması pil üretiminde kullanılan malzemelerde tedarik zincirlerine yol açabilir.

Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir!

Öte yandan analist Lin Fenhui, bu olması muhtemel tedarik zincirinin elektrikli otomobil fiyatlarında artışa neden olabileceğini belirtiyor. Elde edilen verilere göre 2022 sonunda tüm dünyada elektrikli araba sayısı  6,58 milyon adede ulaşacak. Tüm bunlara ek olarak dev şirketler, otomobillerin bataryaları için dev yatırımlarına devam ediyor.

Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir!

Analist, şu anda dünyada enerji tasarrufu ve emisyon azaltma konusunda pozitif eğilim olduğunu belirtti. Ancak oluşacak pil tedarik zinciri, bu tabloda küçük değişiklere neden olabilir. Zira Mart 2022'deki batarya malzemesi fiyatları, Aralık 2020'ye göre 8 kat artış gösterdi. Görünen o ki daha da büyük artışlar gözlemlenecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Elektrikli otomobil dünyasını bekleyen büyük tehlike: Araç fiyatları artabilir! - Son Dakika


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