Elektrikli otomobil halk otobüsü ve hafif ticari araçla çarpıştı: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra savrularak hafif ticari araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sefa A. idaresindeki elektrikli otomobil, Mimar Sinan Caddesi'nde, Mehmet K'nin kullandığı 16 M 06092 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Savrulan otomobil, caddeye dönmek üzere olan Sait K. yönetimindeki 34 BLC 793 plakalı hafif ticari araca vurdu.
Kazada, sürücü Sefa A. ile otomobildeki İbrahim A. ile Merve A. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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