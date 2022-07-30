Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!

Lotus, geçtiğimiz yıllarda Emira gibi rakiplerinden uygun fakat performansından ödün vermeyen spor otomobilleri ile karşımıza çıktı. Şimdi ise tamamen elektrikli dönüşümünü benimsemiş durumda. Bu doğrultuda Lotus, Eletre modelini geliştirdi. Şimdi ise üretim hattından çıkan ilk aracı gösterdi.

Lotus Eletre 2023'te yollarda olacak!

Lotus tarafından spor SUV olarak geliştirilen Eletre, boyutları itibariyle Lamborghini Urus'a benziyor. Fakat tamamen elektrikli olduğu için sınıfları farklı. Ancak şirketin henüz prototip aşamasında olan yeni motor ve batarya paketleri geldiğinde içten yanmalı motorlu araçlar da artık rakibi olamayacak.

Lotus Eletre modelinin özelliklerine baktığımızda ilk olarak motoru dikkatleri çekiyor. Aracın içerisinde bulunan iki adet motor ile birlikte dört çeker olduğunu belirtelim. Bu ikili toplamda 591 beygir güç üretiyor. 0-100 hızlanması ise 3 saniyenin altında olacak.

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Üstelik oldukça ağır bir araç. Bu ağırlığın büyük bir kısmı ise bataryalardan kaynaklanıyor. Zira otomobilin içerisinde 100 kWh pil paketi bulunuyor. Fakat bu durum menzile katkı sağlıyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamada tek şarj ile 370 mil-600 kilometre gidebildiği belirtildi. Ayrıca 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikalık dolum ile 250 mil-400 km menzil kazanıyor.

Bu da piyasadaki rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlıyor. Zira Tesla'dan Jaguar'a, BMW'de Mercedes'e kadar markaların çoğu elektrikli otomobili bu menzilin yarısını ancak sağlayabiliyor. Tabii ek batarya paketi alarak menzili biraz daha yükseltmek mümkün olsa da ancak Eletra'ya yaklaşabiliyorlar.

Tabii bu Lotus için yeterli değil. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdiden bu otomobilin 2. jenerasyonu için motor ve batarya geliştirmeleri başlamış durumda. Henüz konuyla alakalı detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da sıradaki aracın 900 beygir gücünde olacağı ve 120 kWh pil paketine sahip olacağı söyleniyor.

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