Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi! - Son Dakika
Üye Girişi

Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!

30.07.2022 09:06
Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!

Elektrikli otomobil piyasasını sallayacak yeni Lotus Eletre SUV bugün itibariyle üretimlere başladı. 2023'te satışa çıkacak.

Lotus, geçtiğimiz yıllarda Emira gibi rakiplerinden uygun fakat performansından ödün vermeyen spor otomobilleri ile karşımıza çıktı. Şimdi ise tamamen elektrikli dönüşümünü benimsemiş durumda. Bu doğrultuda Lotus, Eletre modelini geliştirdi. Şimdi ise üretim hattından çıkan ilk aracı gösterdi.

Lotus Eletre 2023'te yollarda olacak!

Lotus tarafından spor SUV olarak geliştirilen Eletre, boyutları itibariyle Lamborghini Urus'a benziyor. Fakat tamamen elektrikli olduğu için sınıfları farklı. Ancak şirketin henüz prototip aşamasında olan yeni motor ve batarya paketleri geldiğinde içten yanmalı motorlu araçlar da artık rakibi olamayacak.

Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!

Lotus Eletre modelinin özelliklerine baktığımızda ilk olarak motoru dikkatleri çekiyor. Aracın içerisinde bulunan iki adet motor ile birlikte dört çeker olduğunu belirtelim. Bu ikili toplamda 591 beygir güç üretiyor. 0-100 hızlanması ise 3 saniyenin altında olacak.

Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

Üstelik oldukça ağır bir araç. Bu ağırlığın büyük bir kısmı ise bataryalardan kaynaklanıyor. Zira otomobilin içerisinde 100 kWh pil paketi bulunuyor. Fakat bu durum menzile katkı sağlıyor. Şirket tarafından yapılan son açıklamada tek şarj ile 370 mil-600 kilometre gidebildiği belirtildi. Ayrıca 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikalık dolum ile 250 mil-400 km menzil kazanıyor.

Bu da piyasadaki rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlıyor. Zira Tesla'dan Jaguar'a, BMW'de Mercedes'e kadar markaların çoğu elektrikli otomobili bu menzilin yarısını ancak sağlayabiliyor. Tabii ek batarya paketi alarak menzili biraz daha yükseltmek mümkün olsa da ancak Eletra'ya yaklaşabiliyorlar.

Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi!

Tabii bu Lotus için yeterli değil. Yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdiden bu otomobilin 2. jenerasyonu için motor ve batarya geliştirmeleri başlamış durumda. Henüz konuyla alakalı detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da sıradaki aracın 900 beygir gücünde olacağı ve 120 kWh pil paketine sahip olacağı söyleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı Kocaeli'de taksi ile hafif ticari araç çarpıştı 5 kişi yaralandı
Kaynak: Shiftdelete

Lamborghini, Tragger, Lotus, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
07:38 İlhan İrem'in ölümünün ardından Zeynep Beşerler'den organ bağışı sitemi
06:29 Baba ve 13 yaşındaki oğlu TIR'ın altında kalan otomobilde can verdi
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 09:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Lotus'un elektrikli otomobil piyasasını sallayacak SUV'u üretime girdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement