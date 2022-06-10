Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı!

10.06.2022 15:39
Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı!

Sabancı Holding çatısı altındaki Enerjisa'nın sahibi olduğu Eşarj, elektrikli otomobil sahiplerini üzecek zam haberini verdi.

Ülkemizde ve dünyanın geri kalanında satılan elektrikli otomobil sayısı her geçen gün artıyor. Bu araçlar hem içten yanmalı motora sahip rakiplerine karşın sıfır emisyonlu oldukları için hem de yakıt maliyeti sebebiyle büyük ilgi görüyor. Fakat bu makas giderek kapanıyor. Zira ZES'in ardından Eşarj da elektrikli otomobil şarj istasyonları için zam kararı aldı.

Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptı!

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle yaşam koşulları giderek ağırlaşıyor. Zira yüksek dolar kuru ve enflasyon sebebiyle elektrikten benzine hayatımızı etkileyen birçok şeye zam geldiğini görüyoruz.

Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı!

ZES, 3 Haziran 2022 tarihinde kullanıcılarıyla yeni fiyat listesini paylaştı. Burada azımsanamayacak bir oranda zam yapıldığını gördük. Şimdiyse pazarın bir diğer büyük oyuncusu olan Eşarj, elektrikli otomobil şarj istasyonu fiyatlarına zam yaptığı duyurdu.

https://shiftdelete.net/elektrikli-arac-sarj-istasyonlarina-zam

ZES ve Eşarj fiyatları: 10 Haziran 2022

GüçSoket tipiZES fiyat 2021ZES fiyat Mayıs 2022ZES fiyat Haziran 2022Eşarj fiyat Mayıs 2022Eşarj fiyat Haziran 2022
7,4 kVA'ya kadarAC0.25 TL/dk0,49 TL/dk0,60 TL/dk0,50 TL/dk0,55 TL/dk11 kVA'ya kadarAC0.38 TL/dk0,77 TL/dk0,95 TL/dk0,80 TL/dk0,90 TL/dk11 kVA ve üzeriAC0.51 TL/dk1,05 TL/dk1,30 TL/dk22 kVA'ya kadarAC1,15 TL/dk1,40 TL/dk24 kW'a kadarDC1,9 TL/dk30 kW'a kadarDC2,30 TL/dk50 kW'a kadarDC1.17 TL/dk3,2 TL/dk4 TL/dk3,3 TL/dk60 kW'a kadarDC4,30 TL/dk90 kW'a kadarDC2.6 TL/dk5,3 TL/dk6,60 TL/dk6,70 TL/dk90 kW ve üzeriDC3.5 TL/dk7,1 TL/dk8,90 TL/dk120 kW ve üzeriDC8,80 TL/dk

Belirtmiş olduğumuz fiyatlar şarj istasyonlarından yapılan dolumlar için geçerli. Fakat elektrikli otomobillerinizi evinizde veya ofisinizde de şarj edebilirsiniz. Üstelik şehir şebekesinden gelen elektriğin fiyatı istasyonlara kıyasla daha uygun.

Hatta bu sayede yüzde 80'e kadar şarj maliyetinizi azaltmanız mümkün. Zira istasyon fiyatlarının geçtiğimiz yıla kıyasla 3 kata yakın bir yaşadığını görüyoruz. Fakat dolum süresinin çok daha uzun olacağını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber! Meta'nın Apple Watch rakibi ve çift kameralı akıllı saati için kötü haber!
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:10 Hindistan'da dehşete düşüren olay! Çeyizlerini geri isteyen adam, çıkan tartışmada karısını diri diri yaktı
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
14:30 Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 15:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrikli otomobil sahiplerine kötü haber: Şarj fiyatları zamlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement