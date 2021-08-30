Elektrikli otomobil tutkunları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı "sessiz konvoy"la kutlandı - Son Dakika

İstanbul'da, elektrikli otomobil tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü "sessiz konvoy" oluşturarak kutladı.

Yaklaşık 100 elektrikli otomobil, Büyük Zafer dolayısıyla Maltepe Turgut Özal Bulvarında bir araya geldi.

Türk bayraklarıyla donatılan elektrikli otomobillerin sürücüleri, Bağdat Caddesi'nde başladıkları turu Caddebostan Sahili güzergahında tamamladı.

Elektrikli otomobil tutkunu Recep Mert, etkinliğin elektrikli hayat tarzını yaymak için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Aslında şehirlerin, gelecekte araçların elektrikli olmasıyla beraber ne kadar sessiz olabileceğini, rahat rahat da nefes alabileceğimizi göstermek için bizim için güzel bir fırsat." dedi.

Elektrikli otomobil sürücüsü Tamer Gülcan da elektrikli araçların farkındalığını arttırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, egzozdan arındırılmış bir yaşam tarzı oluşturmak istediklerini söyledi.

Solunan havanın temiz olmasını istediklerini dile getiren Gülcan, "Elektrik enerjisi bu konuda bize büyük fırsat sunuyor. İnsanların elektrikli araca ilgisini arttırmaya çalışıyoruz. Umarım hedeflediğimiz noktaya ulaşırız." diye konuştu.

Kartal'da klasik otomobil tutkunlarından "Zafer Konvoyu"

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) de "zafer konvoyu" etkinliği düzenledi.

Bayramın 99. yıl dönümüne istinaden 99 klasik otomobil tutkunu, Kartal'da buluştu.

Bando eşliğinde başlayan etkinliğe vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sahil yolu güzergahında Türk bayrakları eşliğinde hareket eden klasik otomobiller Kadıköy'e gitmek üzere hareket etti.