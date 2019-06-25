Son Dakika Haberleri: Elektrikli otomobilde plan: 2030'a kadar 7 bin şarj istasyonu
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Elektrikli otomobilde plan: 2030'a kadar 7 bin şarj istasyonu

1 saat önce

ALMAN hükümeti ve otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar için şarj şebekesinin genişletilmesi kapsamında Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında yeni bir eylem planı üzerinde çalışma başlattı.

Elektrikli otomobilde plan: 2030'a kadar 7 bin şarj istasyonu, System.String[]
ALMAN hükümeti ve otomotiv endüstrisi, elektrikli araçlar için şarj şebekesinin genişletilmesi kapsamında Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında yeni bir eylem planı üzerinde çalışma başlattı. Öncelikli olarak ek şarj istasyonlarının inşası konusunda hükümet ve sektör temsilcileri arasında anlaşma sağlandı. Otomotiv Temsilcileri Derneği (VDA) Başkanı Bernhard Mattes, 2030 yılına kadar 7 ila 10.5 milyon elektrikli aracın yolda olacağını hatırlatarak, Almanya'daki elektrikli araçlar için şarj şebekesinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 7 bin şarj istasyonu olması gerektiğini belirten Mattes, bunun için federal ve eyalet hükümetlerinin daha fazla destek vermesini istedi.

Şansölye Angela Merkel ile yapılan üç saatlik toplantıya, CDU'lu Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, SPD'li Çevre Bakanı Svenja Schulze, SPD'li Maliye Bakanı Olaf Scholz, VW patronu Herbert Diess ve BMW patronu Harald Krüger de katıldı. Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nden (KBA) edinilen rakamlara göre, 1 Ocak 2019 itibariyle elektrikli otomobil sayısı 83 bin, hibrit otomobil sayısı 341 bin oldu. Almanya'da toplam 47.1 milyon binek otomobil trafikte bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:48 
Almanya, Angela Merkel, Güncel
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