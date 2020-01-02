Elektrikli otomobiller ne kadar sürede şarj oluyor, kaç km menzile sahip?

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un bataryasının 30 dakikanın altında şarj edileceği ve menzilinin de 500 kilometre olacağı açıklandı. Elektrikli otomobillerin fosil yakıt kullanan rakiplerine oranla en büyük dezavantajı menzil ve şarj süresi.



Dünyada hali hazırda piyasadaki elektrikli otomobillerin bir batarya ile katettiği mesafe 145 ila 630 km arasında değişiyor. Şarj süreleri ise kullanılan prizin özelliğine göre 1 saatten başlayıp 47 saate kadar çıkabiliyor. Piyasada, TOGG için vadedilen 30 dakikada şarj imkanı henüz bulunmuyor.