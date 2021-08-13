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Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak - Son Dakika

Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

13.08.2021 07:56

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişirken, yapılan güncellemenin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek. ÖTV'deki değişiklikle sıfır araçlardaki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

300 BİN LİRALIK ARAÇ, 250 BİN LİRAYA ALINABİLECEK

80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DA DÜŞECEK

Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısında olumlu yansıyacak

HANGİ OTOMOBİL, NE KADAR UCUZLAYACAK

Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı:

"Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye

Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye,

2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye

Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek"

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."

Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

İkinci El Otomobil, Otomobil, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıyacak - Son Dakika Ekonomi


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