Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek - Son Dakika

Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

16.11.2020 13:56
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek, System.String[]

ERZURUM'da yapılan yatırımla, elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretileceği fabrika hayata geçirildi.

ERZURUM'da yapılan yatırımla, elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretileceği fabrika hayata geçirildi. Fabrikaya ilişkin bilgi veren Gersan Elektrik A.Ş. Yatırım Koordinatörü Ensar Temur, "Kasım ayı itibariyle prototip noktasında imalatlarımız yapıldı. Biz burada dünyada üretilen elektrikli tüm araçların şarj ünitelerini, akü şarjlarını yapıyoruz" dedi.

Erzurum- Pasinler karayolu üzerinde kurulan ve kısa sürede hizmete giren fabrika, Gersan Elektrik A.Ş. Yatırım Koordinatörü Ensar Temur ve BEB 3D Tasarım'ın sahibi Hakan Şahin tarafından basın mensuplarına tanıttı. Pandemi sebebiyle fabrikanın geciktiğini belirten Ensar Temur, üretime geçmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. 2016 yılında elektrikli araçların piyasaya çıkmasıyla birlikte şarj üniteleri üretmeye karar verdiklerini vurgulayan Temur, AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın daveti üzerine Erzurum'u yatırım planlarına aldıklarını kaydetti. Temur, "Kasım ayı itibariyle prototip noktasında imalatlarımız yapıldı. Deneme yaptığımız üretimlerin büyük bir kısmını İstanbul'a gönderdik. Bunların içerisinde birkaç tanesi de yurt dışına deneme üretimi olarak gönderildi. Allah nasip ederse aralık ayı ortası gibi seri imalat yapmayı hedefliyoruz. Ayda 2 bin adet imalat hedefliyoruz. Fabrika ölçeğinde Türkiye'de imalat yapan tek firmayız. Biz burada dünyada üretilen elektrikli tüm araçların şarj ünitelerini, akü şarjlarını yapıyoruz. Fabrika, 2 bini kapalı alan olmak üzere 10 bin metrekare alanda kuruldu" dedi.

'SANAYİ SOĞUK, HAYVANCILIK ILIMAN BÖLGELERDE YAPILIR'Soğuk iklimin olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılık yapılmaması gerektiğini savunan Temur, "Özellikle İzlanda, Norveç, Danimarka gibi soğuk ülkeleri göz önüne alacak olursak yaptığım iş seyahatlerinde, gezilerde, çalışmalarda o tür ülkelerde sanayinin daha çok soğuk bölgelerde yapıldığı gördüm. Hayvancılığın ise daha çok ılıman bölgelerde yapıldığı gözlemlenmiştir dünya çapında. Türkiye olarak Doğu'da hayvancılık yapılır gibi bir yanlışlık içerisindeyiz. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Devletin de katkısıyla bizim gibi birçok firmanın Doğu Anadolu'ya gelip, iç imalat dediğimiz fabrika türü imalatlar yaparsa Doğu Anadolu'nun hem kalkınmasında ve göçlerin önlenmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz iki yıldır buradayız. Bu çalışmayı yapıyoruz, şimdiye kadar çok güzel bir insan alt yapısının olduğunu gördük" diye konuştu.'LED AYDINLATMA PROJEMİZ DE VAR'

BEB 3D Tasarım'ın sahibi Hakan Şahin ise 2011 yılından itibaren elektrikli şarj cihazı için yatırım yaptıklarını söyledi. Toplam tutarın 10 milyon lirayı geçtiğini ifade eden Şahin, "Doğu'ya gelme nedenimizin birincisi buradaki potansiyeli kullanmak. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi burada ve Anadolu'yu kalkındırmak gerektiğine inanıyoruz. İkinci sebebimiz davet üzerine geldik. Sayın Ilıcalı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylamasıyla. Burası için düşündüğümüz ilk adımı elektrikli şarj cihazıydı. Bundan sonra 2021 için planladığımız LED aydınlatma projemiz var. Önümüze bir engel çıkmazsa LED sokak, ofis aydınlatmaları seri üretimini yapmayı planlıyoruz. Türkiye'nin her metrekaresi bizim memleketimiz. İnşallah diğerlerine de örnek oluruz. Burada bu işler yapılabildiğiniz ispatlarız" dedi.


Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek
Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek

Türkiye, Fabrika, Erzurum, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrikli otomobillerin şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek - Son Dakika


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